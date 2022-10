Tom Pidcock kijkt uit naar het veld: "Me goed voorbereiden op de voorjaarsklassiekers"

Het is al enige tijd stil rond Tom Pidcock. Hij bereidt zich in alle stilte voor op het veldritseizoen.

Het was niet echt het wegseizoen van Tom Pidcock. Hij won in de Tour wel op Alpe d'Huez, maar in het voorjaar had hij af te rekenen met een maagvirus en het WK mountainbike werd een fiasco. Daarna had hij nood aan mentale rust. In september ging hij ook nog eens naar de VS om zijn knie te laten behandelen.

"Over 3 tot 4 weken zal ik opnieuw een cross rijden", vertelde Pidcock aan Sporza. "Het is wel nog niet zeker hoe mijn crossprogramma er zal uitzien."

Zo is er begin februarie het WK in Hoogerheide, waar hij zijn wereldtitel kan verdedigen. "Ik weet nog niet of ik het WK zal rijden. Crossen in de winter en goed zijn in het voorjaar is lastig. Ik wil alleszins goed op de voorjaarsklassiekers voorbereid zijn."