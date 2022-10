Marion Rousse: "Eerste jaar was succes, maar we kunnen niet op onze lauweren rusten"

Ook het parcours van de tweede editie van de nieuwe Tour de France Femmes is voorgesteld.

Marion Rousse, de koersdirecteur van de Tour de France Femmes, is blij met het nieuwe parcours en is ook blij met de tijdrit op de laatste dag. En met de Col d'Aspin en de Tourmalet wou de Tour des Femmes uitpakken.

"We wilden echt een uitgebalanceerde route maken, die overeenkomt met verschillende typen rijders. Er is voor elk wat wils. Vanaf Clermont-Ferrand zijn we in het Centraal Massief, dus we hebben vanaf de eerste dag moeilijke etappes. Dat zijn etappes met wat valkuilen, met behoorlijk wat hoogteverschil" zei Rousse.

"Het eerste jaar was een succes, maar we kunnen niet op onze lauweren rusten, we willen onze koers en vooruitgang verstevigen in hetzelfde tempo als het vrouwenwielrennen omdat het in ieders belang is."