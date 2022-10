Thijs Zonneveld over Tour-parcours: "Alsof hij eerst een drol op bord Evenepoel draaide en dan lachend fluisterde dat hij hoopte dat het zou smaken"

De weinige tijdritkilometers vallen op in de Tour van 2023, zo ook bij Thijs Zonneveld.

In zijn column in het AD analyseert Thijs Zonneveld het parcours van de Tour van volgend jaar. De weinige tijdritkilometers zijn volgens hem alweer een manier op renners zoals Bardet, Gaudu en Martin te bevoordelen.

"Het is een middelvinger naar alle specialisten, naar de klassementsrenners die het trucje beheersen en naar de ploegen die er veel tijd, geld en energie in steken. Maar bovenal is het de zoveelste stiekeme, armetierige poging om de Franse klassementsrenners, stuk voor stuk waardeloze tijdrijders, te bevoordelen", zegt de Nederlander.

Die weinige tijdritkilometers zijn ook niet in het voordeel van Remco Evenepoel, waarvan Tourbaas Christian Prudhomme wel hoopt dat Evenepoel start. "Het was alsof hij eerst een drol op het bord van Evenepoel had gedraaid en daarna met een glimlach fluisterde dat hij hoopte dat het zou smaken", is Zonneveld scherp.