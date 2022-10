Wielertransfers: FDJ verlengt contract jonge Brit, Franse sprinter verlaat Israel voor kleine Franse ploeg

De ploegen voor volgend seizoen krijgen stilaan vorm.

De jonge Brit Lewis Askey (21) had nog een contract tot eind 2023 bij het Franse Groupama-FDJ, dat contract wordt nu verlengd tot eind 2025. De Brit eindigde dit jaar tweede in de Classic Loire Atlantique, vorig jaar werd hij nog vijfde op het WK bij de beloften in Leuven.

Askey kwam in 2020 binnen bij de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Na twee seizoenen op U23-niveau maakte hij de stap naar het WorldTeam. Askey reed dit jaar ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en reed die wedstrijden ook uit.

De Fransman Rudy Barbier (29) gaat van World Tour team Israel-Premier Tech naar de Franse continentale ploeg St Michel-Auber93. Barbier heeft zes profzeges, eindigde dit jaar vier keer in de top vijf in een rit in de Ronde van Hongarije en werd vijfde in de Elfstedenronde van dit jaar. Hij krijgt een contract voor één jaar.