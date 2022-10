Annemiek van Vleuten had de Tour bijna niet gewonnen door een voedselvergiftiging

Annemiek van Vleuten won dit jaar de drie grote rondes, bijna was de Tour daar niet bij.

Annemiek van Vleuten kwam in de podcast In het wiel met Thijs Zonneveld nog eens terug op haar winst in de Tour, die ze heel hoog inschat.

"De Tour is de grootste die ik ooit heb gewonnen. Veel groter dan de Olympische Spelen of het WK. Het heeft een enorme impact. Mensen die geen verstand hebben van wielrennen, kijken naar die wedstrijd."

Die Tourwinst was er wel bijna niet gekomen. "Ik was echt ziek door een voedselvergiftiging. Ik kon mijn eigen koffer niet maken voor de tweede etappe. Ik dacht: ‘Als ze vroeg in de etappe voluit rijden, kan ik de Tour niet winnen.’ Mijn team deed het geweldig."

Van Vleuten werd in die tweede etappe nog 29ste en kon de schade beperken tot 34 seconden op winnares Marianne Vos. In de laatste twee etappes van de Tour sloeg Van Vleuten toe met ritwinst in Le Markstein en boven op La Super Planche des Belles Filles.