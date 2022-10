Fem van Empel na haar 4 op 4 in de Wereldbeker: "Iedereen had het elkaar gegund"

Fem van Empel kan nog altijd een perfect rapport voorleggen in de Wereldbeker na haar overwinning in Maasmechelen.

Na overwinningen in Waterloo, Fayetteville en Tabor was de Nederlandse nu ook de beste in Maasmechelen. Al moest ze wel een stevig gevecht leveren met haar leeftijdsgenotes Puck Pieterse en Shirin van Anrooij.

"Ik kwam snel op kop en had een goede openingsronde. Op de laatste helling zag ik dat ik een gaatje had op Puck Pieterse en ging ik vol gas naar de finish. Voor de balkjes hoopte ik een gaatje te hebben op Pieterse, daar ben ik in geslaagd."

"Dit was de moeilijkste wedstrijd van het seizoen. Het was echt een zwaar gevecht. Het parcours bolde totaal niet. Iedereen heeft haar steentje bijgedragen en we hebben er een mooie wedstrijd van gemaakt. Wie er ook had gewonnen, iedereen had het elkaar gegund", besloot de leidster in het klassement.