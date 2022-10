Kritiek op parcours in Maasmechelen niet mals: "Bijzonder gevaarlijk" en "Kom volgend jaar niet meer terug"

De nieuwe cross in Maasmechelen werd nadien stevig op de korrel genomen door enkele hoofdrolspelers.

Eli Iserbyt was achteraf bijzonder scherp. "Op de plaats waar ik ten val kwam, lagen een pak stenen. Mijn voorwiel slipte daar weg en ik kon niet meer corrigeren. Mijn beide knieën liggen open. Dit is geen parcours om een wereldbekercross te organiseren."

"Een bocht nemen is heel moeilijk, grip is bijna onbestaande. Er werd, denk ik, één steen gemarkeerd met een oranje spuitbus. Dit was gewoon belachelijk... Ik denk eraan volgend jaar niet meer terug te komen naar Maasmechelen."

Ook Lars van der Haar was niet blij met het parcours. "Ik vond het parcours hier in Maasmechelen bijzonder gevaarlijk. Mocht het vandaag geregend hebben, wat gelukkig niet het geval was, dan hadden we hetzelfde gekregen als destijds op het wereldkampioenschap in Bieles (waar renners tot wel acht keer lek reden)."

"Laat Sweeck praten"

Commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers vonden die kritiek toch scherp. Ik begrijp het, maar van de andere kant, het grotere plaatje. Er zijn initiatiefnemers, mensen die dan moeite willen doen om het over te nemen. Dat kost geld, dat vraagt investeringen. Om het dan zo met de grond gelijk te maken”, zei Van Gucht.

"Ik denk dat al de mensen die hier waren, er niet zo over denken. De ontgoocheling zal er ook wel bij zijn. Laat Sweeck praten, die heeft recht van spreken” zei Herygers.