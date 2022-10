Oekraïner Mark Padun en ploegmaat Morton steken Oekraïense junioren hart onder de riem met fietsen en kledij

Mark Padun (26) vluchtte zelf als 17-jarige uit Donetsk toen de Russen daar binnenvielen en belandde bij een wieleracademie in de hoofdstad Kiev.

Padun en zijn Australische ploeggenoot Lachlan Morton zijn zaterdag naar Polen getrokken om daar wielerkleding en dertien Cannondale-fietsen te schenken aan jonge vluchtelingen van de oorlog. Morton en Padun zullen ook een fietstocht maken met de jonge renners. Morton haalde eerder al 297.000 dollar op voor een noodfonds.

Padun koerste altijd met de oorlog in zijn achterhoofd. "Het is een factor geweest, maar ik kan er geen percentage of een getal op plakken. De oorlog begon met mijn eerste koers van het seizoen en het was een pure schok voor mij."

"Maar dit is mijn werk. Ik doe dit zo goed als ik kan. Ik dacht constant aan de oolog en over wat er gebeurde, ik keek altijd naar het nieuws en vroeg altijd aan de familieleden hoe het met ze ging en ik hoopte dat het snel voorbij zou zijn."

This weekend, Mark Padun and Lachlan Morton head to Poland to distribute bikes to 13 young Ukrainian bike racers who had to flee their home country due to the Russian invasion.



It’ll be a special moment for everyone involved.



