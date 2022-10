Thibau Nys pakt twee op twee in de Wereldbeker voor beloften

In de tweede Wereldbekermanche voor beloften was Nys weer de sterkste.

In sommige Wereldbekercrossen worden ook wedstrijden voor beloften georganiseerd. Vorige week in Tabor was de eerste manche voor die beloften en daarin was Nys toen sterkste.

Ook in de nieuwe cross in Maasmechelen was Nys de sterkste. Hij had aan de streep enkele seconden voorsprong op de Nederlander Pim Ronhaar, een ploegmaat bij Baloise-Trek Lions. Witse Meeussen was derde op vijf seconden.

De komende acht crossen moeten de beloften weer samen rijden met de eliterenners in de Wereldbeker. In Zonhoven, in januari, krijgen de beloften weer een aparte cross. Daarna krijgen ze ook in Benidorm en Besançon nog hun eigen kans.