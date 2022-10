📷 "Een traditie om in ere te houden": Remco Evenepoel en Oumi vieren Hennadag in traditionele gewaden

Een maand geleden trouwde Remco Evenepoel met zijn Oumi. Nu heeft Oumi enkele speciale foto's vrijgegeven.

Via Instagram deelde Oumi Rayane enkele foto's van Hennadag. Dat is een feest dat het koppel enkele dagen voor hun huwelijk vierden. Hennadag is een Marrokaanse traditie waarbij de bruid centraal staat en die ervoor moet zorgen dat de kwade geesten buiten het huwelijk blijven.

Op de foto's staat het koppel in prachtige gewaden te zien. "Een traditie die we wilden koesteren", aldus Rayane.