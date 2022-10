Ook Quinten Hermans geen fan van parcours in Maasmechelen: "Bij momenten niet te doen"

Het nieuwe parcours in Maasmechelen ging stevig over de tongen nadien, ook Quinten Hermans was geen fan.

Quinten Hermans reed nog maar zijn vijfde veldrit van het seizoen in Maasmechelen. Hij was goed gestart en zat in tweede positie, maar viel al in de eerste ronde. Hermans moest een hele cross achtervolgen, maar zou toch nog zevende eindigen.

Eli Iserbyt en Lars van der Haar waren nadien kritisch over het parcours. Ook Hermans was niet erg enthousiast, maar was minder fel in zijn kritiek dan zijn twee collega's. "Of ik het een mooie omloop vond? Het rondje op zich was knap, maar die stenen waren bij momenten niet te doen. Het hobbelde werkelijk overal, het hele rondje lang", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Of de vele stenen de oorzaak waren van zijn valpartij kon Hermans niet zeggen, maar hij bezeerde wel zijn schouder en had er een ronde last van. Uiteindelijk was Hermans toch blij met zijn inhaalrace en zijn zevende plek, en dat stemt hem goed richting het EK van zondag in Namen. Hij hoopt op wat meer geluk daar.