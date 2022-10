Organisatie Maasmechelen na kritiek: "Zes weken geleden nog geen sprake van wedstrijd hier"

Na de cross in Maasmechelen ging het vooral over het parcours, en dat vindt de organisatie jammer.

Na de kritiek van Lars van der Haar, Eli Iserbyt en Quinten Hermans op het parcours in Maasmechelen hoopt de organisatie dat tegen volgend jaar te verbeteren in samenspraak met de renners en de teams.

Maar ze benadrukken ook de korte tijdspanne waarin ze moesten werken. "Je moet weten dat goed zes weken geleden er nog geen sprake was van hier een wedstrijd te organiseren. Op die korte tijd een perfect parcours neerplanten was uiteraard niet gemakkelijk", zegt Annelore Cleuren van organisator Flanders Classics bij Het Nieuwsblad.

Ook de CEO van Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel, vindt het jammer dat het parcours de mooie crossdag overschaduwt. "We telden 10.000 toeschouwers. Deze cross heeft een draagvlak voor meer, nu moeten we met renners en teams kijken hoe we kunnen upgraden. Ik denk dat we het er met zijn allen kunnen over eens zijn dat vandaag een mooie dag was", zei hij bij HLN.