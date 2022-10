Pauline Ferrand-Prévot kent haar ploeggenoten voor het EK in Namen

Volgend weekend is het EK in Namen. De Franse bond heeft ook zijn selectie bekendgemaakt.

Het was al zeker dat Pauline Ferrand-Prévot wat meer cyclocrossen zou gaan rijden. Dinsdag rijdt ze de Koppenbergcross. Ook dacht ze aan het EK. De Franse bond maakte dat helemaal officieel. Ferrand-Prévot zit in de Franse selectie. Daarnaast zitten ook de Hélène en Perrine Clauzel en Anaïs Morichon in de selectie.

Bij de mannen zitten 2 namen in de selectie. Dat zijn Joshua Dubau en David Menut.