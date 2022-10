Puck Pieterse toch tevreden na alweer tweede plaats in Wereldbeker

Nadat ze tweede werd in Tabor, moest Puck Pieterse weer vrede nemen met plek twee.

Het waren weer Fem van Empel en Puck Pieterse die de cross maakten in Maasmechelen. Ze kregen nog gezelschap van een derde Nederlandse uit het geboortejaar 2002: Shirin van Anrooij.

Pieterse wist dat de start in Maasmechelen belangrijk was door de smalle parcours. "De tactiek was om de eerste ronde meteen vol te gaan, maar na twee ronden voelde ik me vermoeid. Daarna heb ik geprobeerd een strak tempo te rijden."

Normaal gezien kan Pieterse haar voordeel van over de balken te springen benutten, maar dat ging heel wat minder in Maasmechelen. "Mijn techniek is verbeterd dit jaar. Normaal raak ik de balkjes niet meer aan, maar nu lagen ze vlak na een bocht en was het heel hobbelig waardoor ik ze met weinig snelheid moest nemen."

"Uiteindelijk werd ik op een belangrijk moment gepasseerd door Van Empel. Toen wist ik dat het heel moeilijk ging worden. Uiteindelijk ben ik blij met een tweede plek. We hebben in de kopgroep goed samengewerkt en we hadden elkaar allemaal de overwinning gegund", besloot de Nederlandse.