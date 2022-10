Straf: In september nog de Vuelta uitgereden, in Maasmechelen lang in de top vijf tot lekke band

Op 1 oktober kondigde hij verrassend aan dat hij het wegwielrennen vaarwel zei en opnieuw volop veldrijder wil zijn.

Joris Nieuwenhuis (26) maakte op 1 oktober de overstap van Team DSM naar Baloise Trek Lions. De wereldkampioen bij de beloften van Bieles in 2017 reed enkele jaren steeds meer op de weg en reed onder meer twee keer de Tour en in september nog de Vuelta.

In Maasmechelen reed Nieuwenhuis nog maar zijn tweede veldrit van het seizoen, na een vijfde plek in de Nacht van Woerden. Hij reed lang vooraan en leek zelf even mee te doen voor het podium. “Dit was natuurlijk een enorme meevaller. Ik had het geluk dat het heel lang bij elkaar bleef. Ik besloot om mijn eigen koers te rijden. Het lukte me om een bijzonder goede focus te vinden en die hield ik lang aan”, zegt hij bij Wielerverhaal.

Op het einde reed Nieuwenhuis nog lek. “Ik moest heel lang op de velg blijven rijden en mijn wedstrijd zat erop.” Hij werd uiteindelijk 11de op 56 seconden van winnaar Sweeck.

Top tien op EK

Ook op het EK in Namen is Nieuwenhuis erbij, waar hij bij de beloften in 2018 nog won. Hij hoopt op een top tien, maar blijft ook voorzichtig. “Je mag ook niet ineens veel hogere verwachtingen gaan stellen. Ik zal heus niet elk weekend vooraan zitten.”