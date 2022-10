Sven Nys blikt vooruit op de Koppenbergcross en spreekt zich uit over zoon Thibau

Dinsdag is het de Koppenbergcross. Thibau Nys zal opnieuw bij de profs rijden.

"Op 1 november begint het crossseizoen pas echt", zei Sven Nys tijdens zijn carrière altijd. Voor hem was de Koppenbergcross pas de 1e grote afspraak van het seizoen.

Nys won in zijn carrière 9 keer op de Bult van Melden. Dat is nog altijd een record en enkel zijn eigen GP in Baal en de Superprestige in Ruddervoorde won hij meer. Daar won hij respectievelijk 9 en 10 keer.

Aan de Koppenbergcross hij met andere woorden heel wat mooie herinneringen. Zo waren er een paar stevige duels tegen Niels Albert, Lars Boom, Bart Wellens en Richard Groenendaal. Die herinneringen zijn zo mooi dat hij een droom heeft. Hij zou graag zijn zoon Thibau eens op de Koppenberg zien winnen. Bij Het Nieuwsblad vertelde Sven Nys dat hij niet weet of hij het dan droog zal kunnen houden.

In 2020 reed Thibau Nys al eens mee bij de profs, maar hij was toen nog eerstejaarsbelofte en finishte niet. Een jaar later werd hij 3e bij de beloften. In 2022 is hij er opnieuw bij en zelf heeft hij de ambitie om in de top 10 te eindigen.