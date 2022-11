Lars van der Haar is tactisch uitgekookt op de Koppenberg: "Mocht het gat niet te snel dichtrijden"

Het was een spannende ontknoping op de Koppenberg. Uiteindelijk bleek Lars van der Haar de sterkste en kletste hij iedereen op de slotklim uit het wiel.

"Ik ben echt heel blij", begon Lars van der Haar in het flashinterview. "Want ik wil al heel mijn carrière deze cross winnen."

"Ik voelde dat het erin zat, maar dan moest ik weer vallen. Ik was gewoon kwaad op mezelf", ging van der Haar verder. Michael Vanthourenhout ging ervandoor en van der Haar moest de achtervolging leiden. "Ik voelde wel dat ik beter was dan hem. Al mocht ik het gat niet te snel dichtrijden, want dan zou ik op een counter van Eli Iserbyt lopen. Uiteindelijk moest ik het in de sprint doen en als je explosief bent, kan je ongelooflijk veel goedmaken in de laatste meters."

Van der Haar kijkt na de Koppenberg uit naar het EK in Namen op zondag. Daar zal hij zijn Europese titel verdedigen. "Voor het EK had ik nog 2 doelen in de laatste 3 wedstrijden. Dat was Ruddervoorde en hier op de Koppenberg winnen. Eentje is toch gelukt en ik ben blij dat ik mijn laatste wedstrijd in de kampioenentrui heb kunnen winnen. Zondag ga ik er alles aan doen om nog eens een jaar in die trui te kunnen rijden."