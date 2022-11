Lars van der Haar wint thriller op de Koppenberg

Lars van der Haar heeft de Koppenbergcross gewonnen. Hij rekende in de slotronde af met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

Geen Laurens Sweeck op de Koppenberg. Hij koos voor de Spaanse zon om de laatste hand naar het EK in Namen te zetten.

Elis Iserbyt was goed weg en hij nam bijna de hele 1e ronde voor zijn rekening. Achter hem kon een hele sliert volgen. Het was wachten tot in ronde 3 vooraleer er een 1e echte aanval kwam. Michael Vanthourenhout versnelde. Thibau Nys kon snel komen aansluiten. Aan het einde van de ronde kwamen ook Iserbyt en Lars van der Haar aansluiten.

Het tempo stokte weer wat, maar op het einde van de 4e ronde versnelde Iserbyt op de kasseien. Enkel van der Haar had een antwoord op de demarrage. Van der Haar kwam aansluiten, maar even verder viel Iserbyt opnieuw aan. Van der Haar had moeite om de kloof te dichten, maar werd geholpen door kettingproblemen bij Iserbyt. Daardoor moest Iserbyt achtervolgen, maar hij herstelde snel.

MET TRIO DE FINALE IN

In ronde 6 zakte het tempo weer wat en Vanthourenhout kwam weer aansluiten. In de afdaling nam hij de kop en Iserbyt liet het gat vallen. Net voor de kasseien bracht van der Haar alles weer samen.

Bingoal-Pauwels Sauzen probeerde het ploegenspel te spelen, maar van der Haar gaf geen krimp. Tot hij een foutje maakte en onderuit schoof. Vanthourenhout twijfelde niet en ging vol door. Van der Haar probeerde nog alles op alles te zetten. Vanthourenhout leek op weg naar de zege, maar hij viel op de slotklim helemaal stil en van der Haar ging er nog op en over. Iserbyt werd 2e. Vanthourenhout strandde op plaats 3.