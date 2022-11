Belgische rijdt naar plaats 2 in een cross in Frankrijk

Op 1 november was het niet alleen op de Koppenberg cross. Ook in Frankrijk werd er gecrosst.

In Dijon was er de Cyclo-cross International de Dijon. Er stonden ook Belgen aan de start. Bij de vrouwen was er bijna een Belgische overwinning. Jinse Peeters eindigde op een 2e plaats. Ze had 9 seconden achterstand op Solenne Billouin.

Ook bij de mannen was er een dichte ereplaats voor een Belg. Clement Horny eindigde op plaats 4. Dat was op een halve minuut van de Zwitserse winnaar Loris Rouiller.