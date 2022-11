Denise Betsema eindigt 2e op de Koppenberg: "Fem van Empel was echt te sterk"

Bij de vrouwen was de Koppenbergcross niet zo spannend. Achter Fem van Empel eindigde Denise Betsema op ruime achterstand.

"Natuurlijk hoop je om te winnen als je aan de start staat, maar Fem van Empel was echt te sterk", vertelde Denise Betsema aan Wielerflits. "Ik hou van het klimmen hier op de Koppenberg, maar van Empel was beter in de afdalingen en daar hing ik aan de elastiek. Uiteindelijk viel ook het gaatje. Bergop kon ik wel wat tijd goedmaken en dat geeft moraal voor het EK."

Lange tijd reed Betsema met Shirin van Anrooij. "Ik besloot wat energie te sparen en te wachten", ging Betsema verder. "Gelukkig was ik nadien nog in staat om het verschil nog te maken en wat tijd op van Anrooij te pakken, want het klassement van de X²O-trofee is natuurlijk op basis van de tijd."

Betsema blikte ook al vooruit op het EK in Namen: "Ik hoop de trui mee naar huis te nemen, maar van Empel is de te kloppen vrouw. Ze is supersterk, maar ik verwacht ook wat van Lucinda Brand. Zij won al een paar keer in Namen."