Eindelijk meer internationalisering in het veldrijden? Voor het eerst in jaren geen Belg op het podium bij de junioren

De internationalisering van het veldrijden is al langer een pijnpunt.

Het veldrijden wordt al sinds jaar en dag gedomineerd door Belgen en Nederlanders. Soms zit er eens een renner tussen van een ander land die het goed doet, maar veel zijn het er nooit. Nu is er onder meer wereldkampioen Tom Pidcock uit Groot-Brittannië

In de voorbije 15 jaar stond er ook telkens een Belg op het podium tijdens een cross in België bij de junioren. Dat was voor het laatst zo in 2007 in Kalmthout. Tot dinsdag op de Koppenberg.

De Amerikaan Andrew August won met 58 seconden voorsprong op de Brit Oliver Akers en een minuut voorsprong op de Tsjech Vaclav Jezek. Antoine Jamin en Tars Poelvoorde waren de eerste Belgen op plek vijf en zes.