Net voor het EK in Namen lijkt bij de mannen de dominantie over te hellen

Het seizoensbegin was duidelijk voor de mannen van Pauwel-Sauzen Bingoal. Waar zij aan de start stonden, wonnen ze. Maar daar lijkt verandering in te komen. De laatste week zijn ze minder dominant.

In Kruibeke won Michael Vanthourenhout. In Beringen Eli Iserbyt. In Meulebeke Vanthourenhout. In Waterloo, Fayetteville, Tabor en Ruddervoorde won Iserbyt. Telkens was het iemand van Bingoal-Pauwels Sauzen die won. Enkel als Iserbyt en Vanthourenhout niet aan de start stonden, won er iemand anders.

De laatste week lijkt de dominantie minder. In Ruddervoorde won Iserbyt, maar op enkele ronden van het einde reed Lars van der Haar met veel voorsprong op kop. Velen waren ervan overtuigd dat hij zou winnen. Ook leken Iserbyt en Laurens Sweeck er zich bij neergelegd te hebben. Tot van der Haar 2 keer lek reed. Iserbyt nam over en profiteerde maximaal.

Een dag later was er de cross in Maasmechelen. Sweeck was vanaf het begin goed weg en probeerde de koers hard te maken. Hij won en van der Haar werd 2e. Iserbyt stond op plaats 3 en Vanthourenhout op plaats 4. Meteen de 1e keer dat Iserbyt en Vanthourenhout dit seizoen niet konden winnen.

Dan was er nog de Koppenbergcross. Vanthourenhout en Iserbyt zaten samen met van der Haar voorin. Ze probeerden het tactisch uit te spelen, maar van der Haar bleek heel sterk en tactisch uitgekookt. Van der Haar reed op de slotklim Iserbyt eraf en liet ook Vanthourenhout ter plekke.

Het is natuurlijk nog te vroeg om al van een keerpunt te spreken. Het is perfect mogelijk dat vanaf het EK in Namen of nadien de dominantie van de mannen van Jürgen Mettepenningen weer doorgaat. Dit is een momentopname in het seizoen, maar de toekomst zal uitwijzen hoe het seizoen verder zal verlopen.