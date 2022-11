Thibau Nys eindigt 7e op de Koppenberg: "Geweldig om hier rond te rijden"

Thibau Nys is op de Koppenberg 7e geëindigd. In het 1e deel van de wedstrijd reed hij mee vooraan, maar na een lekke band zakte hij wat weg.

"Ik ben absoluut tevreden", zei Thibau Nys na de wedstrijd aan de pers. "Ik heb er het maximale uitgehaald. Op een ongelukkig moment had ik een lekke band. Gelukkig was het niet zo ver van de post, maar net op dat moment brak de koers een beetje open. Toen heb ik veel krachten verspeeld en ik ben nog niet sterk genoeg om daarvan te herstellen. Er had iets meer ingezeten, maar momenteel ben ik heel tevreden met de vorm."

Zijn vader won op de Koppenberg 9 keer. "Ik ga al blij zijn als ik hier ooit 1 keer win", ging Nys verder. "Ik vind het wel spijtig dat het parcours van vroeger er niet meer is, maar het blijft een magische plek om te komen. Het is super om tussen dit publiek rond te rijden. Gewoon zalig en definitie van de sport. Dit is waarvoor ik het doe. Ik vind het gewoon geweldig."