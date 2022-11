Pidcock en entourage twijfelen over verdedigen van wereldtitel veldrijden: "Je komt heel dicht bij Vlaamse klassiekers"

Wanneer Pidcock zijn wereldtitel veldrijden veroverde, greep hij een unieke kans. Verdedigt hij die titel ook in Hoogerheide? Dat is verre van zeker.

Nadat Wout van Aert en Mathieu van der Poel vorig jaar pasten voor het WK, is de algemene verwachting dat ze deze keer niet zullen skippen. Tom Pidcock, dat is een ander paar mouwen, zo blijkt. Zijn ploegleider Kurt Bogaerts laat er zich over uit in Het Laatste Nieuws.

OOK NOG STAGE INPLANNEN

"De voorjaarsklassiekers zijn een groot doel voor Tom en de combinatie met het wereldkampioenschap is niet simpel nu het WK een week is opgeschoven. Je komt dan heel dicht bij de Vlaamse klassiekers, zeker omdat Tom nog een stage wil doen en misschien ook nog wat rust zal willen nemen", schetst zijn mentor de situatie.

Een clash tussen de 'Grote Drie' op het WK is dus geen zekerheid. "Voorlopig is het WK een open vraag zonder antwoord", klinkt het bij Bogaerts. Nochtans heeft Pidcock wel zin om weer het veld in te duiken. "Hij heeft redelijk veel honger om eraan te beginnen. Hij had mentaal en fysiek een reset nodig na een goedgevuld seizoen en die heeft hij gehad. Hij heeft goed kunnen ontspannen."