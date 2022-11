Voor Eli Iserbyt is het EK geen groot doel meer: "Liever de klassementen"

Zondag is Eli Iserbyt een van de favorieten om Europees kampioen te worden. Al zal hij er niet wakker van liggen als hij niet zou winnen.

Het EK bestaat bij de profs nog maar sinds 2015. "Het is het minst prestigieuze kampioenschap van allemaal", aldus Eli Iserbyt bij Het Laatste Nieuws. Hij maakt er geen groot doel meer van. Ook omdat hij in 2020 al eens Europees kampioen werd.

"Ik concentreer me liever op de klassementen", ging Iserbyt verder. "Die zijn me dierbaarder en ik zou graag ze eens alledrie in hetzelfde seizoen willen winnen. Daar stel ik me ook op in en ik wil nu zo veel mogelijk crossen winnen, terwijl de grote 3 er nog niet bij zijn. Nu de basis leggen en nadien consolideren en rekenen. Dat klinkt redelijk saai, maar het is zo."