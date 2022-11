Belgische juniore die al twee keer op podium stond in Wereldbeker mist het EK door blessure

Fleur Moors (17) zal er zondag niet bij zijn op het EK voor junioren vrouwen. De Belgische viel donderdag tijdens de verkenning van het parcours.

"Hoewel twee medische controles geen ernstige verwondingen aan het licht brachten, besloot de medische staf dat het verstandiger was voor haar om extra tijd te nemen om te herstellen", laat de Belgische wielerbond weten.

Moors was een medaillekandidate in Namen. In de Wereldbekers van Tabor en Maasmechelen stond ze telkens op het podium. In Maasmechelen eindigde ze slechts op 8 seconden van de Nederlandse winnares Lauren Molengraaf.

Fleur Moors will not start in tomorrow's #eurocross2022. Our junior rider crashed during Thursday's recon on the course, and although two medical checkups did't reveal serious injuries, the medical staff decided it was wiser for her to take extra time to recover



