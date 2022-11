Lars Van der Haar wil Europese sterrentrui verlengen in Namen: "Alle signalen zijn positief"

Door zijn overwinning in de Koppenbergcross is Lars van der Haar plots favoriet nummer één voor het EK in Namen.

Ondanks een val in de laatste ronde in de Koppenbergcross, pakte Van der Haar toch nog de overwinning, zijn eerste in die cross. Het bombardeerde hem meteen tot de topfavoriet voor het EK van zondag, mede omdat Iserbyt toch wat kwetsbaar leek.

De Nederlander ziet zichzelf als favoriet, maar Iserbyt staat nog altijd op gelijke hoogte vindt hij. "Alle signalen zijn positief. Bovendien wil ik deze trui gewoon niet kwijt. Maar ik onderschat andere uitdagers als Sweeck, Hermans en Vanthourenhout niet. Het wordt natuurlijk opboksen tegen het Belgische kamp, maar het lukte me vorig jaar ook om daar doorheen te breken", zegt hij in De Telegraaf.

Van der Haar is ook fan van het parcours in Namen, dat iets aangepast is en nog zwaarder is. "Het is een parcours waar ik hoop uit put. Ik ben nu op het moment in mijn loopbaan dat ik beter uit de verf kom naarmate het lastiger wordt. Het is een prachtige omloop en ik had me nauwelijks een mooier rondje kunnen wensen"