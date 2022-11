Met Axel Merckx haakte alweer een kandidaat af om CEO te worden bij Lotto-Dstny, en de tijd dringt toch

Lotto-Dstny zoekt nog steeds naar een nieuwe CEO.

De zoektocht naar een vervanger voor John Lelangue als CEO bij Lotto-Dstny blijft maar duren. Yana Seel werd vorig jaar al aangesteld als Chief Business Officer, Kurt Van de Wouwer wordt de nieuwe sportief manager. Maar zij zaten al bij de ploeg en zullen het schip niet stevig van koers doen veranderen.

De naam van Philippe Gilbert werd genoemd, maar hij wil het eerst wat rustiger aan doen na zijn lange carrière als profrenner. Ook Axel Merckx was kandidaat en er waren ook gesprekken met hem. Maar Merckx kwam zelf met het nieuws dat hij niet de nieuwe CEO wordt. Hij blijft bij Hagens Barman Axeon.

Andrei Tchmil bood dan weer zichzelf aan. Bij Katusha was hij wel teammanager, maar dat dateert al van de periode 2009-2011 en hij trok zich in 2014 helemaal terug uit het wielrennen. Van de Wouwer kan dan wel sportieve beslissingen nemen en de ploeg heeft zo wat tijd, maar een nieuwe CEO komt er toch best zo snel mogelijk als die zich nog volledig wil inwerken voor het nieuwe wielerseizoen begint.

Want de ploeg moet al vanaf de eerste koers presteren. Het heeft dan wel wildcards voor alle WorldTour-koersen in 2023, maar als de ploeg weer een minder jaar heeft kan het die wildcards vergeten in 2024. En dan wordt een vast plaatsje bemachtigen in de WorldTour in 2026 weer heel moeilijk. De fouten die onder het bewind van John Lelangue werden gemaakt, een laattijdige aandacht voor de UCI-punten en dure transfers die niet renderen, mogen niet nog eens herhaald worden.