Sanne Cant voor het EK in Namen: "Ik sta zonder ambitie aan de start"

Zaterdag om 15u wordt het EK bij de vrouwen gereden.

Sanne Cant werd in het verleden al drie keer Europees kampioen in het veld, al dateert haar laatste titel wel al van 2017. Het parcours in Namen ligt haar ook niet echt.

"Ik sta zonder ambitie aan de start, maar ik ga mijn best doen voor de supporters en de kleuren van mijn land. Namen is een parcours met veel hoogteverschil, het is meer een mountainbikewedstrijd dan een cyclocoss", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Ook Marion Norbert-Liberolle, die voor het eerst voor België zal rijden nadat ze de Franse nationaliteit ruilde voor de Belgische, start met weinig ambitie. "Het is geen omloop die ons bijzonder ligt. Je ziet dit seizoen steeds de Nederlandse dames voorin rijden, dus het wordt moeilijk voor ons."