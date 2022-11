🎥 Zo ging de opwarming eraan toe bij Belgische juniorenkampioene Xaydee Van Sinaey en haar landgenotes

Zopas is het EK veldrijden in Namen op gang geschoten met de dames junioren die als eersten hun kampioenschap betwisten.

Wielerkrant is er ter plekke bij in Namen en spotte alvast de pittige opwarming van de Belgische dames junioren. Voor alle duidelijkheid: de opwarming op de rollen, die er moet voor zorgen dat de rensters fysiek en mentaal klaar zijn om hun wedstrijd aan te vatten.

In de Belgische kampioenentrui herkent u Xaydee Van Sinaey, het 17-jarige toptalent dat op het BK in Middelkerke de titel veroverde. Het is vanuit Belgisch standpunt dan ook vooral uitkijken naar wat zij kan presteren op het EK.

In de opwarming gaf ze alvast het volle pond en u ziet ook hoe enkele van haar landgenotes zich klaarstoomden voor het EK veldrijden 2022.