Eli Iserbyt ziet de rest dichterbij sluipen: "Ik denk niet dat ik de voorbije week slechter ben geworden"

Het EK staat zondag op het programma, en Eli Iserbyt is niet de topfavoriet.

Het zal voor de start van het EK op zondag al meer dan een week geleden zijn dat Eli Iserbyt nog eens kon winnen. In Maasmechelen was Sweeck de beste, op de Koppenberg Van der Haar.

Maar dat ligt niet aan hem, wel aan de concurrentie die beter wordt. "Ik denk niet dat ik de voorbije week slechter ben geworden, maar de rest is dichter geslopen, ook al omdat ze naar dat EK pieken. Drie jaar geleden won ik alles met een minuut voorsprong, nu win ik met tien à vijftien seconden. De rest reed toen op een minder niveau", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Met de cross in Namen heeft Iserbyt een wisselvallige relatie. Hij won er wel bij de beloften, maar bij de profs kwam hij nog niet dichter dan een vijfde plaats. In 2020 moest hij al meteen achtervolgen nadat zijn ketting er af lag bij de start, in 2019 moest hij onderkoeld worden weggedragen.