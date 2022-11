Thibau Nys kan pech op het EK een plaats geven: "Ik heb gedaan wat ik moest doen, ik ben trots op mezelf"

Thibau Nys moest het na het EK wel over zijn pech hebben, al dramatiseerde hij ook niet. Trots mocht hij alleszins zijn voor het uit de brand slepen van een medaille gezien de omstandigheden.

"Ik denk dat ik de koers goed heb aangevat", merkt Nys terecht op. Toen hij op de eerste schuine strook tekeer ging, zag het er allemaal veelbelovend uit. Dan kwam die lekke band en die zette heel de cross op zijn kop. "Dat is cross, hé. Er is altijd een klein stukje geluk mee gemoeid. Dat was vandaag niet aan mijn zijde. Emiel Verstrynge heeft de overwinning niet gestolen."

Op het einde kwam Nys toch nog behoorlijk dicht bij de uiteindelijke winnaar. "Ik heb nooit echt de aansluiting gevonden. In de laatste ronde reed ik 15 secondeen achter de kop van de koers. Ik had al heel veel kracht gestoken in de achtervolging. Ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb gedaan wat ik moest doen, ik ben trots op mezelf."

GEEN PROBLEEM MET INITIATIEF

In die achtervolging was het dan ook aan Nys om telkens weer het initiatief te nemen. "Dat was op zich niet zo lastig. Het is een wedstrijd waarin je uw eigen ding moet doen. Je hebt heel weinig voordeel van in het wiel te zitten."

Tegelijkertijd moet het toch frustrerend zijn als je door pech je doelstelling dreigt te missen. "Het was mentaal wel zwaar", zegt Nys junior over het gevecht met zichzelf in Namen. "Ik heb me neergelegd bij de situatie en ben blijven vechten." Aan het einde volgde hiervoor een beloning in de vorm van een zilveren medaille.