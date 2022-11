Nu minder twijfels en een andere status voor Michael Vanthourenhout? "Van mij mag het blijven zoals het is"

Michael Vanthourenhout is een gelukkig man. Van hem mag alles dan ook blijven zoals het momenteel is. Zijn Europese titel hoeft niet meteen iets te veranderen.

Zijn overwinning op het EK in Namen betekende voor Vanthourenhout ook de eerste speciale trui die hij veroverde. Een mijlpaal in de loopbaan van elke veldrijder. Dat kan dan ook een opwaardering van de status betekenen, al is dat niet per se nodig.

"Dat maakt mij totaal niet uit. Van mij mag het blijven zoals het is", toont Vanthourenhout zich tevreden. "Ik denk niet dat er iets moet veranderen. Ik denk wel dat we mekaar iets gunnen in de ploeg en hoop dat dat zo kan blijven. Ik ga kalm blijven en wachten tot mijn tijd komt."

REALISME

Misschien gaat de Europese kampioen in de toekomst wel minder twijfelen in crossen? Of ligt enige twijfel misschien net aan de basis van zijn pleidooi voor continuïteit? "Ik denk het niet. Ik ben gewoon realistisch. Als ik af en toe een grote vis kan vangen, is dat ook mooi."