Thibau Nys na zilver op het EK: "Ik miste misschien wat zelfvertrouwen en had vroeger de gas moeten opdraaien"

Thibau Nys werd tweede op het EK na zijn lekke band en een lange achtervolging.

Thibau Nys was goed gestart op het EK in Namen, maar reed al snel lek en moest lang achtervolgen. Uiteindelijk kwam hij slechts enkele seconden tekort op Emiel Verstrynge die het goud pakte.

"Ik heb na die lekke band gewoon de knop omgedraaid en ben beginnen rijden, omdat dat de enige oplossing was op nog naar voren te raken. Het is een cross waar je je eigen ding moet doen, je kunt er geen rekening houden met anderen", zegt hij in de podcast CROSS.

"Ik denk dat ik net iets te veel fouten maak op die schuine kant als ik al terug ben komen aansluiten in die tweede groep, want fysiek zat er echt wel nog genoeg op en dat laat ik ook zien in de laatste ronde. Ik miste misschien wat zelfvertrouwen en had de gaskraan nog iets sneller moeten durven opendraaien."