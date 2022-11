Wout van Aert en Tadej Pogačar in meer dan de helft van hun WT-koersen in de top tien dit jaar

Wout van Aert en Tadej Pogačar staken er in de World Tour bovenuit dit jaar.

Wout van Aert deed het uitstekend dit seizoen met negen overwinningen. Hij behaalde in totaal 30 keer de top tien in de World Tour dit seizoen. Zo eindigde hij in 58,8% van zijn koersen in de top tien van de World Tour. En dat percentage wordt dan nog eens naar beneden gehaald door ritten in de Tour waarbij hij het liep lopen.

Ook de Sloveen Tadej Pogačar deed bijna even goed met 58% top tien plaatsen in de World Tour dit seizoen. Hij behaalde maar acht keer niet de top 25 dit jaar, en gaf maar in één koers op. De Sloveen staat er dan ook altijd en overal.

Verder deden ook Jonas Vingegaard (49%), Biniam Girmay (49,1%) en Remco Evenepoel (46%) het uitstekend dit jaar in de World Tour.