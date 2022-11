Belgische belofte gaat crossen bij ploeg van Bart Wellens, volgend jaar in opleidingsteam Intermarché

Jelle Vermoote (21) reed vooral bij de junioren en zijn eerste jaar als belofte veel in het veld. Sindsdien is hij meer op de weg gaan focussen. Hij gaat nu rijden voor het Tormans Cyclo Cross Team, dat is de ploeg van Bart Wellens. Volgend jaar rijdt Vermoote bij de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty.

Vorig seizoen reed hij enkel de cross in Herentals en het BK in het veld. Zondag staat Vermoote al aan de start van zijn eerste veldrit, in het Franse Auxerre. Echt uitblinken deed Vermoote nog niet in het veld, met slechts twee overwinningen bij de junioren.

We are delighted to welcome Jelle Vermoote (21) in our CX team!



Jelle will spend the cyclocross campaign with us ahead of his road season with IWG Development.



His first race is on Sunday in Auxerre 🔜