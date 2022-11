Superprestige Niel: Vanthourenhout toont Europese trui eerste keer, veel afwezigen bij de vrouwen

In Niel staat op 11 november de tweede manche in de Superprestige op het programma.

Na Ruddervoorde op 29 oktober, waar Eli Iserbyt won, is het vrijdag in Niel te doen. Op de Jaarmarktcross. Bij de mannen zal Michael Vanthourenhout een eerste keer starten in zijn Europese trui.

Verder zijn bijna alle verwachte namen aanwezig in Niel: Iserbyt, Sweeck, Van der Haar, Europees kampioen bij de beloften Emiel Verstrynge. En ook Tom Meeusen is er weer bij. Quinten Hermans neemt even een rustperiode, Thibau Nys slaat deze cross over om wat extra rust te nemen.

Bij de vrouwen zijn er wel heel wat afwezigen. Europees kampioen Fem van Empel focust op de Wereldbeker en ook Pieterse, Van Anrooij en Brand zijn er niet bij. Zij worden zondag allemaal verwacht in de Wereldbeker zondag in de Beekse Bergen.

Staan wel aan de start: leidster Denise Betsema, Annemarie Worst, Ceylin Alvarado, Inge Van der Heijden en Anniek Van Alphen voor Nederland. Ook de Hongaarse Vas en de Amerikanen Honsinger en Bäckstedt starten. Cant en Norbert Riberolle zijn de belangrijkste Belgen aan de start.