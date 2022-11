🎥 Primoz Roglic ligt naar eigen zeggen op schema, maar mag nog niet fietsen

Primoz Roglic is na zijn val in de Vuelta nog herstellende van zijn operatie aan de schouder. Op sociale media gaf hij een update.

Afgelopen maand werd Primoz Roglic aan zijn schouder geopereerd. Dat was nodig, want zijn schouder was al verschillende keren uit de kom geschoten. Bij de operatie werd een deel van het bot verplaatst naar de plek waar de schouder elke keer uit de kom schiet.

Op sociale media kwam Roglic met een update: "De revalidatie verloopt goed en ik kan de schouder weer wat bewegen. Al zal ik nog ongeveer een maand moeten wachten vooraleer ik weer mag fietsen."