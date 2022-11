Thibau Nys trekt zijn conclusies: "Van mij afgezet, op advies van papa"

Thibau Nys wil zijn carrière de komende jaren een stevige boost geven en dan moeten er uiteraard ook keuzes gemaakt worden.

De bedoeling is alvast dat Nys, net als mannen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert, meer en meer op de weg gaat rijden. “Ik wil dat ontdekken en ik ben er zeker van dat dit iets is dat mij beter gaat maken”, klinkt het in de podcast CROSS op PlaySports. “Ik wil daar resultaten gaan rijden de komende jaren en ik zie dat wel goedkomen.”

De mountainbike gaat wel aan de kant. “Daar begin ik niet aan. Dat heb ik, op advies van papa, heel verstandelijk van mij afgezet. Ik doe dat super graag, maar het zou mij stappen terugzetten in mijn carrière als ik dat nu zou gaan doen.”

“Je kan niet zomaar inpikken, want je start op de 13de of 14de rij en komt na één ronde met twee minuten achter door. Dan valt er nog eens ene voor u, weekend naar de bom, gesukkel. Daar heb ik gewoon geen goesting in. Het is volledig op de MTB of niet.”