Ceylin Alvarado wint voor het eerst in bijna twee jaar in Niel voor twee landgenotes

In de Superprestige in Niel heeft Ceylin Alvarado de overwinning gepakt.

Al meteen in de eerste ronde een valpartij met veel slachtoffers. Zoe Bäckstedt viel als eerste en hield iedereen achter haar op. Uiteindelijk bleven nog maar zo’n twaalf rensters over vooraan, maar dat waren wel alle favorieten.

Van der Heijden, Alvarado en Betsema leidden na ronde één, Van Alphen en Cant moesten achtervolgen, maar even later viel Cant zonder veel schade. Uiteindelijk scheidden Betsema en Alvarado zich af van de rest, in de achtergrond streden Cant, Riberolle, Bakker en Van Alphen strijden voor de vierde plek.

Alvarado had in de slotronde een klein gaatje op Betsema en kon dat uiteindelijk ook behouden. Voor de Nederlandse de eerste zege sinds 14 februari 2021 in Brussel. Denise Betsema werd tweede op vijf seconden, Inge van der Heijden derde op 54 seconden. Anniek van Alphen werd vierde op 1’03”, Sanne Cant vijfde op 1’08”.