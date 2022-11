Laurens Sweeck pakt tweede zege van het seizoen in Niel na beklijvend duel met Van der Haar

In de Superprestige in Niel heeft Laurens Sweeck zijn tweede overwinning van het seizoen gepakt.

Tom Meeusen en Corné van Kessel maakten hun wederoptreden in Niel. Michael Vanthourenhout reed voor het eerst in zijn Europese trui, Lars van der Haar reed dan weer voor het eerst in de Nederlandse trui. Bij de vrouwen was er in het begin nog een massale valpartij, bij de mannen bleef iedereen recht. Bijna iedereen was goed weg, al moest Sweeck wel even achtervolgen.

In de 60 meter lange zandbak demonstreerde Laurens Sweeck. Hij was inmiddels weer helemaal vooraan in de koers gekomen en reed er helemaal door, achter hem moesten Vanthourenhout en Van der Haar wel afstappen. Eli Iserbyt kende pech met een zadelbreuk en moest achtervolgen.

Sweeck bleef maar demonstreren in de zandbak en liep zo 17 seconden uit op Vanthourenhout en Van der Haar. Belofte Witse Meeussen reed opvallend op de vierde plaats. Maar in de zesde ronde had Sweeck een slechte passage in de zandbak en Van der Haar kwam terug tot op 6 seconden en later helemaal terug. Vanthourenhout moest lossen.

Leider Sweeck heeft een minder moment šŸ˜µ Achterin kan Van der Haar dankzij een sterke passage door het zand het gat met Sweeck dichten. We krijgen zo een duo in de kop van de wedstrijd šŸš“šŸ¼šŸš“šŸ¼ #SPNiel #Superprestige2023 pic.twitter.com/BTuu7M1YAK — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) November 11, 2022

Sweeck en Van der Haar vochten net als Alvarado en Betsema bij de vrouwen een mooi duel uit. In de laatste zandpassage werd alles beslist. Sweeck had al een metertje voorsprong en reed net iets beter door het zand, al was hij ook niet foutloos.

Sweeck won met drie seconden voorsprong op Van der Haar, Vanthourenhout werd derde op 35 seconden en Eli Iserbyt vierde op 41 seconden. Belofte Witse Meeussen werd knap vijfde op 44 seconden.