Michael Vanthourenhout tevreden met derde plaats in Niel: "Het hoogst haalbare"

De Europese kampioen werd in zijn eerste koers in die trui derde.

Michael Vanthourenhout werd in Niel derde. Hij was de beste na Laurens Sweeck en Lars van der Haar. “Ik kan leven met die derde plek. Op een gegeven moment moest ik Laurens laten rijden omdat ik op mijn limiet zat en dan kom er wel terug door, maar kon ik net Lars niet volgen om tot bij Laurens te rijden. Derde was het hoogst haalbare en uiteindelijk ben ik daar wel tevreden mee.”

Vanthourenhout heeft nog wel wat crossen aangeduid die hij nog wil winnen. “Volgende week Overijse past wel in mijn mogelijkheden (met een schuine kant net zoals in Namen). Ik hoop op weer wat regen want vandaag was het weer echt snel crossen, ik heb toch liever iets meer regen, maar we moeten het nemen zoals het komt.”

“Val di Sole vorig jaar deed ik ook heel graag. Maar nu moet elke cross met deze trui een doel zijn om hem te kunnen showen en ik ben heel tevreden dat ik met deze trui mag rondfietsen”, besloot de Europese kampioen.