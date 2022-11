Ziekte deze week hielp Laurens Sweeck winnen in Niel: "Twee dagen niet op de fiets, blijkbaar helpt dat"

Laurens Sweeck pakte in Niel zijn tweede overwinning van het seizoen, ondanks het feit dat hij deze week wat ziek was.

Laurens Sweeck pakte in Niel zijn tweede overwinning van het seizoen. Vooraf verklaarde hij dat hij deze week wat ziek was en een verkoudheid had. Dat hij toch nog kon winnen had daar misschien wel deels mee te maken.

“Ze zeggen wel dikwijls tegen mij dat ik mij wat kalmer moet houden in de week en op training, want dat loont. Misschien moet ik hen toch eens gelijk geven. Het is niet dat ik doodziek was, maar ik heb toch twee dagen niet op mijn fiets gezeten. Ik ben dat niet gewend, maar het helpt toch blijkbaar”, zei hij achteraf.

Sweeck demonstreerde een paar keer in de zandbak. “Ik denk dat je in de zandbak met een goeie beurt wel een paar seconden kon pakken. Ik denk dat ik zo ook weg reed, maar het was toch nog lang. Ik zat een beetje op de limiet en moest wat doseren, anders laat ik Van der Haar niet terug keren."

Nieuwe leider in Superprestige

Sweeck is dankzij zijn overwinning nu leider in de Superprestige en daar maakt hij nu ook een doel van. “Ik heb de X²O een beetje laten varen door daar nog niet te rijden. Ik denk dat ik er in de Wereldbeker (tweede, red.) goed voor sta en hier nu ook. Dus ik ga dat proberen vast te houden.”