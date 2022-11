Fem van Empel won voor het eerst niet in de Wereldbeker: "Pieterse en ik keken iets te veel naar elkaar"

Geen vijfde overwinning op rij voor Fem van Empel in de Wereldbeker.

Na vier overwinningen op rij in de Wereldbeker moest Fem van Empel tevreden zijn met de tweede plaatse in de Beekse Bergen. Net voor het ingaan van de laatste ronde versnelde Shirin van Anrooij en Puck Pieterse en Van Empel wachtten iets te lang om te reageren en Van Anrooij bleek iets te sterk in de slotronde.

"Pieterse en ik keken iets te veel naar elkaar. De laatste ronde was echt een finaleronde. Mijn laatste zandstuk was net niet goed genoeg om de aansluiting te kunnen maken. Het is goed om zo te leren van mijn fouten. Ik wilde hier niet te veel punten verliezen en dat is gelukt ", zei Van Empel achteraf.

"Je kan niet altijd winnen, dus tweede is ook goed. Het is leuk om hier op het podium te staan. Ik ben hier met de fiets naartoe gekomen dus als ik straks naar huis rijd, kan ik nog even reflecteren", besloot de leidster in de Wereldbeker.