Nederlandse selectie voor Overijse bekend: Van der Haar kan weer meedingen naar zege, Worst out met blessure

De Nederlandse selectie voor Overijse is bekend. Met Van der Haar bij de mannen en een brede top bij de vrouwen zijn de kansen weer groot op succes. Bij de dames ontbreekt wel Annemarie Worst.

"Met name onze vrouwentop is heel breed momenteel", analyseert bondscoach Gerben De Knegt op de site van de KNWU de staat van het huidige Nederlandse veldrijden. "Marianne Vos rijdt in Overijse voorlopig haar laatste wereldbeker en neemt een korte pauze. Annemarie Worst moeten we helaas missen door een blessure." Aan een val op het EK heeft Worst een knieblessure overgehouden.

Bij de mannen tekent Lars van der Haar, die in zijn laatste vijf crossen telkens bij de eerste twee was, uiteraard present. Zondag volgt een nieuwe kans op succes in de Wereldbeker. Ook Pim Ronhaar, Corné van Kessel, Mees Hendrickx, Ryan Kamp, Stan Godrie, Luke Verburg, Joris Nieuwenhuis, David Haverdings en Lucas Janssen staan aan de start.

© photonews

Bij de vrouwen toppers bij de vleet met Lucinda Brand, Fem van Empel, Denise Betsema, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij en Marianne Vos. Ook Inge van der Heijden, Manon Bakker, Anniek van Alphen, Maud Kaptheijns, Leonie Bentveld en Larissa Hertog zullen in Overijse aan de start verschijnen. Veel jong volk dus.