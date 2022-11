Sanne Cant bespreekt wat ze anno 2022 anders doet in de cross: "Eerste jaar dat ik die omschakeling moet maken"

Het is in de cross tot dusver zoeken geweest voor Sanne Cant. Ze staat dit jaar ook voor een uitdaging die ze nog niet eerder ervaarde in haar veldritloopbaan.

Zondag stond de Belgische kampioene aan de start in de Beekse Bergen. "De start was heel hectisch. Je had maar één deftig spoor in de bochtjes. Het was mee zijn of niet mee zijn. In het bos was het in een groepje met vier nog te doen. Vanaf je met vijf of zes zit, zit je in een soort van kettingbotsing. Da's echt lastig rijden. Het was een intervalcross", analyseerde Cant bij Veldritkrant.

BETER DAN VORIGE WB-CROSSEN

Na een gemiste start sleepte ze nog een veertiende plaats uit de brand. "Ik heb in ieder geval geen terugval gehad zoals in vorige crossen, uitgezonderd vrijdag. Het was misschien niet in stijgende lijn, maar toch beter dan de vorige Wereldbekercrossen."

Op haar 32ste is het op een iets andere manier aan veldrijden doen dan vroeger. "Het is een lang en lastig wegseizoen geweest. Ik probeer nu mijn draai te vinden in de cross. En de balans te vinden tussen trainingen en rusten. Het is het eerste jaar dat ik die omschakeling moet maken. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt."