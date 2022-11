Timothy Dupont zoekt na menselijk leed nog altijd een ploeg: "Ik kan nog 4 jaar doorgaan als prof"

Het is half november, maar er zijn nog altijd renners die op zoek zijn naar een ploeg. Onder meer Timothy Dupont (35) is nog altijd op zoek en dat na een moeilijk jaar.

In het voorjaar verloor Timothy Dupont 3 naasten op 5 weken tijd. Eerst verloor hij zijn schoonvader. Enkele weken later ook zijn schoonmoeder en eigen vader. "Mentaal was dat heel moeilijk, maar al bij al heb ik daarna nog goed gereden", vertelde Dupont aan Sporza. "Zo won ik de 4e rit in de ZLM Tour en klopte ik onder meer Olav Kooij en Elia Viviani." Daarnaast pakte hij ook nog 10 klasseringen in de top 10.

Maar zijn prestaties volstonden niet voor een contractverlenging bij Bingoal-Pauwels Sauces WB. "Dat was een verrassing voor mij", ging Dupont verder. "Want na alles wat ik had meegemaakt deed ik het nog goed. Er werd mij nog een tijdje gezegd dat ik lead-out voor iemand zou worden, maar die renner kwam uiteindelijk niet en zo viel die rol ook weg."

Dupont ging al bij verschillende ploegen aankloppen, maar ving telkens bod: "Meestal geven ze de leeftijd als reden, maar ik denk dat ik nog 4 jaar als profrenner kan doorgaan. Als sprinter zal dat niet meer zijn, maar als lead-out gaat dat wel nog. Als het financieel doenbaar is en er een mooi programma is, behoort het continentale circuit ook tot de mogelijkheden. Op een bepaald moment zal ik moeten beslissen, maar als ik tegen 1 december nog altijd niets heb, weet ik het wel."