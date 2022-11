Jasper Philipsen looft Wout van Aert over Tourprestatie: "Dat was insane, een geweldige prestatie"

Philipsen won in de Tour zelf twee ritten.

Jasper Philipsen won twee ritten in de Tour dit jaar, Wout van Aert deed nog beter met drie. Vooral de zege in Parijs blijft Philipsen bij: "Mijn beste dag op de fiets van dit jaar was in Parijs, op de Champs-Elysées. Dat ik daar kon winnen en op die manier de Tour kon eindigen, was fantastisch. Een once in a lifetime-experience", zegt hij bij J SPORTS.

Voor zijn mooiste koersmoment van het jaar kiest Philipsen ook iets uit de Tour. “De Tourrit waar Wout Tadej Pogacar loste in de Pyreneeën. Dat was iets wat ik nog nooit had gezien”, zegt hij over de achttiende rit naar Hautacam. “Dat was insane, een geweldige prestatie.”

Ook over INEOS Grenadiers renner Magnus Sheffield had Philipsen nog mooie woorden. “Hij is een super jonge gast, maar wist al Brabantse Pijl te winnen. We gaan nog veel van hem zien in de toekomst.”