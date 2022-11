Duidelijkheid over situatie van Colombiaanse klimmer: hij blijft tot 2024

Er was verwarring ontstaan over de situatie rond Esteban Chaves. Uiteindelijk was het teambaas Jonathan Vaughters die voor duidelijkheid zorgde.

In 2021 tekende Esteban Chaves bij EF Education-EasyPost een contract. Die ging in 2022 in, maar de duur van dat contract werd niet vermeld. Het was uiteindelijk L'Equipe die met een artikel op de proppen kwam: Chaves stond tussen de renners die nog een ploeg voor 2023 zoeken. Iemand deelde dat artikel op Twitter. Jonathan Vaughters, teambaas bij EF, reageerde op de tweet en bevestigde dat Chaves nog een contract tot eind 2024 heeft. Het gaat over het contract waaronder Chaves in 2021 zijn handtekening zette. #Mercato ✍🏻 / Le journal @lequipe s'est penché sur cinq coureurs toujours sans contrat pour 2023 : 🇬🇧 Mark Cavendish, 🇨🇴 Nairo Quintana, 🇨🇴 Esteban Chaves, 🇮🇹 Domenico Pozzovivo ou 🇨🇭 Sebastian Reichenbachhttps://t.co/aJRO5nTxnr via @lequipe (🇫🇷) — Renaud Breban (@RenaudB31) November 15, 2022