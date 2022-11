🎥 Lotto Soudal stelt winnaars U23-Zesdaagse van vorig jaar door die nu bij de profs beste van zichzelf geven in Gent

Lotto Soudal is op de Zesdaagse van Gent actief met het duo dat vorig jaar de U23-Zesdaagse won en dit jaar zich verweert tussen de grote jongens.

Dat zijn Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden, allebei amper 20 jaar oud. Ze komen dus nog wel even in aanmerking om bij de beloften te rijden, maar besloten om dit jaar toch al de poging te wagen om de Zesdaagse tegen de profs te rijden.

"Om hier samen als duo te mogen rijden, is echt geweldig", klinkt het. "Het Kuipje heeft zijn charme en het is sowieso gaaf om met veel mensen rond u op de baan te rijden." Kom meer te weten over wat ze over mekaar te zeggen hebben in de onderstaande video van Lotto Soudal.